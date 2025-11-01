La PROMESA de Franco Colapinto para el próximo GP de Brasil

Franco Colapinto ha hecho una promesa muy importante para el próximo Gran Premio de Brasil del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

En palabras publicadas por Motorsport, el corredor argentino señaló su objetivo para la carrera en Interlagos, donde contará con el apoyo del público de su país por la proximidad.

"Estoy muy entusiasmado. Solo ir allí y ver a todos los fanáticos y a toda la gente que me apoya va a ser genial, así que tengo muchas ganas. Mi abuelo falleció durante la carrera en Brasil.

"Fueron muchas emociones y no fue un buen fin de semana, por eso quiero ir y disfrutar mucho este. Tengo muchas ganas de tener un mejor fin de semana y compensar lo del año pasado.

"Creo que fue el momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo, cuando empecé a tener más dificultades. No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando", declaró.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

