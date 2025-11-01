La NUEVA PISTA de Franco Colapinto sobre su RENOVACIÓN en Alpine

Franco Colapinto ha soltado una nueva pista sobre el inminente anuncio de la renovación de su contrato con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino apareció en una publicidad de mercado libre, uno de sus principales patrocinadores, y ahí actuó mientras recibía un paquete de la empresa de mensajería.

Sin embargo, lo que generó mucha emoción entre sus seguidores fue que soltó un: "¿Firmo?", en medio de mucha especulación sobre cuándo podría ser el esperado anuncio sobre su continuidad en la máxima categoría.

Se espera que el comunicado caiga en algún momento de los próximos días, probablemente más cercano a la celebración del Gran Premio de Brasil. Recordar que la carrera en Interlagos suele considerarse "local" para los argentinos.

Relacionado: TODO sobre la supuesta NUEVA NOVIA de Franco Colapinto

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!