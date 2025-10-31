¡Nadie puede creer el SECRETO que reveló Charles Leclerc!

Charles Leclerc reveló un profundo secreto que generó un shock total entre los aficionados de Ferrari.

En una charla con Eight Sleep, el corredor monegasco confesó detalles detrás de su preparación como piloto de Fórmula 1: "En cuanto termina la carrera, cambio la hora de mi reloj y de mi teléfono a la del próximo destino.

"Intento almorzar y cenar a la hora en que estaré en el próximo destino. Luego tengo otras cosas, como unas gafas de sol que reproducen la luz solar, que también configuro según la zona horaria a la que voy. Así que me ayudan a mantenerme despierto cuando estoy muy cansado", reveló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

1. McLaren 678 puntos

2. Ferrari 356 puntos

3. Mercedes 355 puntos

4. Red Bull Racing 346 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

8. Haas 62 puntos

9. Kick Sauber 60 puntos

10. Alpine 20 puntos

