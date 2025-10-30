close global

﻿
Charles Leclerc, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

¿Cuánto gana Charles Leclerc en Ferrari?

Aloisio Hernández
Charles Leclerc, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari en salario.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello.

Relacionado: ESCÁNDALO: Ferrari reconoce BENEFICIO de la FIA en México

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

  • 1. McLaren 678 puntos
  • 2. Ferrari 356 puntos
  • 3. Mercedes 355 puntos
  • 4. Red Bull Racing 346 puntos
  • 5. Williams 111 puntos
  • 6. Racing Bulls 72 puntos
  • 7. Aston Martin 69 puntos
  • 8. Haas 62 puntos
  • 9. Kick Sauber 60 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

Ferrari Charles Leclerc

