El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner

Lewis Hamilton ha desestimado los rumores que relacionan a Christian Horner con Ferrari, calificándolos de una distracción.
Tras ser despedido por Red Bull en julio y abandonar oficialmente el equipo en septiembre, Horner ha sido vinculado a un posible regreso a la F1 en varias escuderías, siendo la italiana la última en mencionarse.
Según informó el Daily Mail, el presidente de Ferrari, John Elkann, estaría intentando cortejar a Horner tras su salida de Red Bull.
Por otra parte, el actual director del equipo en Ferrari, Fred Vasseur, firmó en julio una extensión de contrato. El francés ha asegurado un acuerdo plurianual que le permitirá liderar la escudería de cara a las nuevas regulaciones de 2026.
Hamilton reacciona a los rumores sobre Horner
A pesar de esta información, las especulaciones continúan. Durante la conferencia de prensa en Austin, Hamilton fue cuestionado sobre los comentarios que unen a Horner con el equipo.
"Para nosotros, estos rumores sí resultan algo distractores", reconoció el piloto. "El equipo ya ha dejado claro su compromiso en la renovación de Fred."
Hamilton añadió que Fred y todo el equipo están trabajando intensamente para asegurar un futuro sólido para la escudería. Cuando se le preguntó si había algo de cierto en los informes o si creía que Horner podría desempeñarse bien en Ferrari, su respuesta fue contundente: "No tengo información al respecto y no pienso entretener estas especulaciones."
El compañero de Ferrari, Charles Leclerc, también fue consultado respecto a la posible sustitución de Vasseur por Horner y criticó el impacto negativo de estos rumores en el ambiente del equipo.
"Estas noticias no son de lo que uno quiere enterarse", señaló Leclerc. "Estamos completamente enfocados en lo que debemos hacer y, sinceramente, no prestamos atención a estos comentarios."
El piloto concluyó: "Prefiero ignorar estos rumores y concentrarme en mi trabajo, al igual que todo el equipo. No es nada agradable escuchar o ver este tipo de especulaciones circular."
