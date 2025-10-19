Ferrari publica un CURIOSO comunicado tras los vínculos con Horner
Christian Horner ha sido relacionado con un posible fichaje por Ferrari tras haber cerrado, al fin, los términos de su salida de Red Bull. Esta noticia provocó una respuesta oficial del presidente de la compañía, John Elkann, durante esta semana.
La dirección del equipo a cargo de Fred Vasseur ha sido objeto de críticas desde que asumió el cargo. A pesar de renovar su contrato y recibir muestras de apoyo, las dudas de los medios parecían persistir.
Durante el 2024, la Scuderia parecía haber encontrado un nuevo rumbo bajo la batuta de Vasseur. El equipo concluyó la temporada con, posiblemente, el auto más rápido de la parrilla, quedándose a muy poco de adelantar a McLaren y conseguir el primer título de constructores en más de 15 años.
Sin embargo, la estricta exigencia en la sede italiana y una notoria regresión en 2025 han vuelto a poner en tela de juicio el desempeño del francés. Algunos se preguntan si apostar por el polémico ganador británico en serie es la mejor forma de recuperar la gloria pasada.
El jefe de Ferrari emite un contundente veredicto sobre Vasseur
Elkann ha reaccionado a los rumores de que Ferrari mantendría conversaciones con Horner, reafirmando su apoyo absoluto al actual director de equipo. Aunque no desmiente por completo que Horner pueda estar en el radar de la escudería, deja claro que la confianza en Vasseur es total.
En un evento de la National Italian American Foundation en Washington D.C., Elkann declaró: “Quiero expresar nuestra total confianza en nuestro director de equipo, Fred Vasseur, y en el trabajo que realiza junto a todos nuestros colegas de la Scuderia Ferrari –mecánicos, ingenieros y pilotos que competirán este fin de semana en Austin. También deseo reafirmar la importancia del trabajo en equipo para mantener el foco en el único objetivo que realmente cuenta: dar siempre lo mejor en pista.”
Las estrellas de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, comenzarán el Gran Premio de Estados Unidos este domingo en tercera y quinta posición, respectivamente, tras obtener unas sólidas marcas en la clasificación en medio de las altas temperaturas de Texas.
