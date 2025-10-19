Franco Colapinto señaló un nuevo error de Alpine que lo afectó durante la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos.

En charla con ESPN tras la qualy, el corredor argentino declaró esto: "Hicimos cambios este fin de semana, pero no me estoy encontrando bien con el auto y no estoy teniendo esa confianza que tuve. Hicimos varios cambios ayer, después del FP1, no funcionaron, tratamos de seguir en misma dirección para no cambiar de vuelta todo el auto para la quali y cambiar otra cosa más en esa dirección, y fue todavía peor.

"Así que nada, son cosas para aprender en equipo. No entiendo a veces bien el setup o cómo el auto es más rápido, no solamente lo que yo necesito, eso me cuesta un poco. No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo este finde con el auto, y me está costando ganar esa confianza.

"Para Pierre creo que es un auto mucho más así de manejar, él a él le gusta que sea un poco más así, está acostumbrado, y a mí no. Me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil de manejar", declaró.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

