Policía investiga fuerte CRIMEN en la mansión Schumacher

La policía suiza investiga una denuncia según la cual un piloto de carreras habría violado a una de las enfermeras de Michael Schumacher en la residencia del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 en 2019.

El medio suizo-francés 24heures informó que, en la finca familiar Schumacher en Gland, Suiza, se produjo la agresión sexual a la enfermera. Además, señalaron que el piloto acusado, de nacionalidad australiana, era amigo cercano de Mick Schumacher, hijo de la leyenda de la F1.

El informe aclara que la familia Schumacher no tiene ninguna relación con el caso y que no se les ha pedido opinión alguna. Según la acusación, ninguno de los familiares estaba presente en el momento de los hechos y no se les imputa ninguna conducta delictiva.

GPFans se ha puesto en contacto con la policía suiza para solicitar un comentario.

Piloto de carreras acusado de violación en la residencia de la familia Schumacher

El reporte señala que el piloto se alojaba en la casa principal de la finca durante el periodo de los supuestos hechos y que, tras una noche de copas, presuntamente cometió la agresión en una de las habitaciones del piso superior.

La víctima, de poco más de treinta años, trabajaba en la mansión como parte del equipo médico que atendió a Schumacher tras sufrir una lesión de cabeza en un trágico accidente de esquí en 2013.

El mismo día del supuesto asalto, se cree que la enfermera se reunió con dos compañeras y con el piloto acusado al finalizar su turno, aunque comenzó a sentirse mal tras consumir cócteles con vodka.

Se informa además que, al no mejorar su estado, la enfermera fue trasladada a una sala privada destinada al personal del turno nocturno, y se cree que, junto con un fisioterapeuta, el acusado la ayudó a llegar a su cama.

Posteriormente, tras dejarla en reposo, el piloto, quien se hospedaba en una habitación contigua, habría regresado y cometido el acto en dos ocasiones mientras la enfermera permanecía inconsciente.

Asimismo, las dos compañeras aseguran no haber visto ni oído nada.

La enfermera presentó una denuncia penal en enero de 2022, dos años después de los hechos, y se prevé que el juicio se inicie el miércoles a las 9 de la mañana.

