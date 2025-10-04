La FIA hizo oficial la descalificación de Carlos Sainz y Alexander Albon de la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

Esto fue lo que dijo el organismo rector en un comunicado compartido en redes sociales: "Descalificación de la Clasificación. Motivo: Los Comisarios escucharon al representante del equipo del Coche 55 (Carlos Sainz). Durante las verificaciones técnicas posteriores a la clasificación, se determinó que el alerón trasero del coche no cumplía con el Reglamento Técnico.

"Se revisaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero. El DRS, al desplegarse, superó el límite máximo de 85 mm a ambos lados del área exterior del alerón trasero.

"En la audiencia, el Competidor admitió que, si bien su propia medición previa a la clasificación había demostrado que el componente estaba dentro de la tolerancia, la medición posterior realizada por los Oficiales de la FIA reveló una holgura mayor de la permitida y, por lo tanto, el alerón trasero no cumplía con la dimensión requerida.

"El Competidor no cuestionó el procedimiento de medición, la metodología ni la precisión del equipo de medición utilizado por la FIA. El Competidor aceptó plenamente los resultados de la medición de la FIA y reconoció que el alerón trasero instalado en el coche no cumplía con los requisitos del Reglamento Técnico", informaron.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

