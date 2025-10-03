close global

﻿
franco colapinto, alpine, 2025

F1 Colapinto Hoy: Revela sufrimiento; Lanza ataque contra Alpine

F1 Colapinto Hoy: Revela sufrimiento; Lanza ataque contra Alpine

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 02 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "Estamos sufriendo con el paquete, no es lo que queremos ni lo que esperábamos". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¡El argentino REVIENTA y lanza DURO golpe a Alpine! ::: LEER MÁS

