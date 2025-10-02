Franco Colapinto no ocultó su inconformidad con el auto que Alpine le ha dado y lanzó un duro golpe.

En palabras previas al comienzo del fin de semana del Gran Premio de Singapur, el corredor argentino reventó con estas declaraciones: "Sí, definitivamente la imprescibilidad es un problema que se agrava aún más en los circuitos urbanos.

"Creo que la parte en la que el coche es impredecible nos complica entender qué va a hacer en cada momento y en cada situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error, así que siempre es más difícil en una pista con muros", criticó el piloto sudamericano.

Relacionado: URGENTE: Red Bull podría cambiarlo TODO en el FUTURO de Franco Colapinto

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!