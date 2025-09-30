Red Bull Racing podría jugar un papel crucial en el futuro de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de Motorsport, el equipo austriaco podría tener en la mira a Alexander Albon y eso abriría un espacio para el corredor argentino en la escudería Williams: "Ha habido ocasiones (en 2023) en las que Red Bull ha sondeado la posición de Albon, y las llamadas telefónicas se han reanudado en las últimas semanas.

"No hay muchos detalles sobre los objetivos del tándem Marko-Mekies, Albon podría ser una opción en clave 2027, pero no necesariamente lo sea para la próxima temporada. La operación también es defendida por el jefe tailandés Chalerm Yoovidhya, socio mayoritario del grupo Red Bull.

"En la balanza de Albon, por un lado, está el deseo de tomar una gran revancha, volviendo a ocupar el asiento que se le negó hace cinco años, y probablemente obtendría un contrato de piloto de alto nivel con un contrato de peso. Por otro lado, para Alex significaría elegir el asiento que en los últimos años se ha confirmado como el más cálido de todos, con un nuevo (y gran) signo de interrogación", afirmaron.

Relacionado: URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!