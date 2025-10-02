Colapinto lanza DEMOLEDORAS palabras sobre la realidad en Alpine

Franco Colapinto no ha dudado en dar un contundente juicio sobre lo que le espera con Alpine este fin de semana en Singapur y los alcances del monoplaza en la pista de Marina Bay.

Singapur es el siguiente destino de la Fórmula 1 esta temporada, y es además una de las pistas más difíciles de la temporada, por lo que el piloto argentino destacó algunas dificultades que afrontarán.

“El coche es impredecible y se nos complica saber qué va a hacer en cada momento y situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error, así que es más difícil todavía”, explicó Colapinto en palabras para Bolavip.

“Últimamente estamos sufriendo un poco con el paquete. No es lo que queremos ni lo que esperábamos hace un par de carreras, pero creo que definitivamente hay cosas que mejorar”, finalizó Franco.

Relacionado: URGENTE: Red Bull podría cambiarlo TODO en el FUTURO de Franco Colapinto

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!