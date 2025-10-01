F1 Colapinto Hoy: Aprende de Alonso; Red Bull, clave en su futuro; Ventaja para 2026

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 30 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Flavio Briatore califica a Fernando Alonso como un agresivo RottweiIer. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: URGENTE - Red Bull podría cambiarlo TODO en el FUTURO del argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Se ADELANTA al RESTO de la parrilla para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!