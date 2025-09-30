¡Aprende, Colapinto! Briatore señala la cualidad de Alonso que lo hace DIFERENTE a todos

Flavio Briatore es una de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso desde su llegada a la Fórmula 1, señalando la cualidad que lo hace destacar sobre el resto de pilotos y de la que debería aprender Franco Colapinto.

Alonso ha sido representado por Briatore durante su carrera como piloto, además fue parte del equipo Renault cuando el español se coronó bicampeón de la categoría reina en la primera década de los años 2000.

Briatore, que ahora es asesor principal de la escudería Alpine donde pilota Franco, ha dejado claro un aspecto de Alonso que lo hace distinto de sus rivales en el automovilismo a lo largo de estos años.

“El tiempo me dio la razón. Fernando Alonso es como un RottweiIer. A veces se dice que Fernando es difícil de gestionar, pero eso es una completa tontería. Me horrorizo ​​cada vez que lo oigo", explicó Flavio en palabras recogidas por La Sexta Deportes.

"Siempre ha sido un jugador de equipo. Se asegura de que todos trabajen juntos. Es como un rottweiler: siempre está ahí, siempre agresivo. Así es como quiere ganar", finalizó Briatore.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

