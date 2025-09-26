¡Aston Martin ACERCA al RETIRO a Fernando Alonso!

Fernando Alonso podría enfrentar un retiro anticipado de la Fórmula 1 luego de una mala noticia por parte de Aston Martin.

Un expiloto de Fórmula 1 ha afirmado que la leyenda del diseño, Adrian Newey, le confesó que el equipo aún no está preparado para enfrentarse a Max Verstappen.

Según reveló el expiloto Riccardo Patrese—quien trabajó junto a Newey en Williams—el diseñador comentó en una charla en Goodwood que, a pesar de todo, el equipo aún no está en condiciones de alcanzar tales niveles.

Patrese explicó: “Si salen y están listos, mejor para él, pero fue muy sincero al admitir que no estarían en posición de luchar por el campeonato”. El excompetidor añadió que, en el fondo, es probable que a Adrian le gustaría estar ya preparado el próximo año, aunque prefiere no afirmarlo directamente.

También señaló que Newey cree que no es el momento de contar con Verstappen, pues considera que aún no pueden ofrecerle un coche capaz de pelear por victorias decisivas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

