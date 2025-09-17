OFICIAL: Aston Martin emite COMUNICADO sobre el RETIRO de Fernando Alonso
Aston Martin ha emitido un comunicado sobre el retiro de Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia.
El equipo confirmó que durante la primera vuelta algunas piedras impactaron el coche de Fernando en varias áreas, incluida la suspensión, lo que comprometió su funcionamiento.
Desconocían el daño, y la carga continua provocó que la pieza fallara de forma definitiva. Antes de la retirada, Alonso parecía encaminado a sumar puntos en Monza, una situación que se ha repetido en esta temporada.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
