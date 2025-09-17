Lewis Hamilton, pieza CLAVE del RETIRO de Fernando Alonso

Lewis Hamilton confesó ser una pieza clave en la decisión del retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo, en entrevista con L'Equipe, dijo lo siguiente sobre su eterno rival: "No tengo pensado parar pronto. Disfruto mucho que Fernando siga compitiendo. Significa que es mayor que yo.

"Seguiré adelante mientras él lo haga, incluso hasta que tenga 50 años. No hablo mucho con Fernando Alonso. Sebastian Vettel, en cambio, me ha apoyado mucho. Ha sido un muy buen amigo a lo largo de los años", comentó.

Relacionado: El ARMA de Cadillac que pondría a Checo Pérez a la altura de ALONSO y SCHUMACHER

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!