El ARMA de Cadillac que pondría a Checo Pérez a la altura de ALONSO y SCHUMACHER

Sergio Pérez podría volver a pelear por las victorias en la temporada 2026 de la Fórmula 1 gracias a un arma secreta de Cadillac.

Pocos han hablado que dentro de la escudería norteamericana está Pat Symonds en sus filas, pero aquí te voy a explicar por qué es una enorme ventaja para el corredor mexicano y su equipo.

Se trata de un ingeniero británico de 40 años que tiene una amplia experiencia dentro de la F1. Ha sido campeón del mundo con leyendas como Fernando Alonso en Renault o Michael Schumacher en Benetton.

También ha sido jefe técnico de la FIA y fue un personaje principal en la creación y diseño del reglamento para la temporada 2026. Por lo tanto, si alguien entiende las nuevas reglamentaciones, es él.

Desde 2024 trabaja con Cadillac y su amplio conocimiento de las reglas podría darles ventajas o áreas por explotar antes que cualquier otro equipo. Algo que al inicio de una nueva era puede hacer mucha diferencia.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

