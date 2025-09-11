Carlos Sainz señaló lo que nadie había hablado sobre el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026.

DAZN entrevistó al corredor nacido en Madrid durante el fin de semana del Gran Premio de Italia y le cuestionaron sobre el impacto que tiene la vuelta del piloto mexicano: "Me deprime ser el cuarto más mayor de la parrilla, sí. cuando me dijeron eso, me deprimió".

Sin embargo, el entrevistador le recordó que el año siguiente llegarán Checo y Valtteri Bottas: "Ah, dos vuelven, ¡es cierto! gano algo ahí", señaló el corredor de Williams.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

