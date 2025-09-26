close global

franco colapinto, alpine, 2025

F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo

F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 25 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "Flavio Briatore me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ATENCIÓN: El piloto argentino, SACRIFICADO dentro de Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Alpine

F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo

  hace 11 minutos
Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre tomar el LUGAR de Checo Pérez
Alpine

Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre tomar el LUGAR de Checo Pérez

  1 hour ago
ATENCIÓN: Franco Colapinto, SACRIFICADO dentro de Alpine
Alpine

ATENCIÓN: Franco Colapinto, SACRIFICADO dentro de Alpine

  2 hours ago
F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine

  Ayer 20:00
Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo
Cadillac

Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo

  Ayer 20:00
El mayor APRENDIZAJE de Colapinto en Alpine
Alpine

El mayor APRENDIZAJE de Colapinto en Alpine

  Ayer 19:00
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  6 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  18 septiembre
 OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
15.000+ views
15.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  24 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  23 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
2.500+ views
2.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  23 septiembre
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  6 septiembre

