F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo
F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 25 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto F1: "Flavio Briatore me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: ATENCIÓN: El piloto argentino, SACRIFICADO dentro de Alpine. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Colapinto Hoy
F1 Colapinto Hoy: Su aprendizaje en Alpine; Es sacrificado en el equipo
- hace 11 minutos
Alpine
Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre tomar el LUGAR de Checo Pérez
- 1 hour ago
Alpine
ATENCIÓN: Franco Colapinto, SACRIFICADO dentro de Alpine
- 2 hours ago
Formula 1
F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine
- Ayer 20:00
Cadillac
Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo
- Ayer 20:00
Alpine
El mayor APRENDIZAJE de Colapinto en Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
40.000+ views
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
20.000+ views
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
15.000+ views
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
5.000+ views
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
2.500+ views
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
2.500+ views
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre