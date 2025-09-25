El mayor APRENDIZAJE de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto ha revelado una parte muy importante sobre su tiempo en Alpine, donde llegó gracias a Flavio Briatore.

En una temporada donde Alpine ha demostrado ser con gran diferencia el peor equipo de la parrilla, manejando Franco además el segundo auto del equipo, las cosas no han sido nada fáciles, por decir lo menos.

Sin embargo, el piloto argentino mantiene la calma y deja entrever la confianza en el liderazgo ejercido por Briatore dentro de la escudería, así como el proyecto a largo plazo que busca para el equipo.

"Creo en Flavio Briatore, va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”, señaló en entrevista para el podcast Beyond The Grid.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

