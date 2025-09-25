ATENCIÓN: Franco Colapinto, SACRIFICADO dentro de Alpine

Franco Colapinto sería sacrificado dentro de Alpine como parte de una medida para preparar el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con el reporte compartido por AlpineClub_esp, el corredor argentino tendría planeado hacer un gran sacrificio con el objetivo de mejorar su rendimiento en el próximo año.

Esto fue lo que informaron: "Pierre Gasly y Franco Colapinto solo tendrán dos semanas de vacaciones antes de estar 100 % listos para 2026: desde mediados de diciembre hasta la primera semana de enero.

"Los pilotos tendrán que moldear sus asientos y prepararse para las primeras pruebas en el A526, que tendrán lugar a finales de enero", comunicaron.

Relacionado: OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!