franco colapinto, alpine, 2025

F1 Colapinto Hoy: Vuelve a GANARLE a Gasly; Lo culpa de su CHOQUE en Azerbaiyán

F1 Colapinto Hoy: Vuelve a GANARLE a Gasly; Lo culpa de su CHOQUE en Azerbaiyán

Aloisio Hernández

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 20 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

La BUENA noticia en la eliminación de Colapinto en qualy del GP de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: SEÑALA a Pierre Gasly del DESASTRE de qualy en Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

