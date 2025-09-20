Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán; sin embargo, hay una buena noticia.

La salida del corredor argentino se debió a que chocó su Alpine en su último intento de vuelta, pero los datos aseguran que pudo haber entrado a la Q2 de haber completado su vuelta.

Al final, el sudamericano terminó en la 16º posición, pero quedó 0.360 segundos por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo. El francés terminó mucho más abajo en la 19ª posición.

Una buena noticia puesto que, a pesar de tener tantos rumores sobre su futuro en el equipo, Franco sigue superando a un Gasly que Flavio Briatore no ha cansado de elogiar y señalar como el líder de la escudería.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

