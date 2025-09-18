El factor que llevaría a Fernando Alonso a las VICTORIAS

Fernando Alonso tendría dentro de Aston Martin un factor que podría llevarlo hasta la pelea por las victorias.

Andy Cowell, director ejecutivo de Aston Martin, ha resaltado el impacto que ha tenido Enrico Cardile en el equipo. El exdirector técnico de Ferrari, que se unió a Aston Martin en agosto como Chief Technical Officer, ya ha dejado su marca de cara a los cambios reglamentarios que se introducirán en 2026.

Según Cowell, Cardille ha influido notablemente en tan poco tiempo: "Enrico es una persona excepcional, con una amplia experiencia en Fórmula 1 tanto a nivel técnico como organizativo.

"Resulta muy positivo ver cómo los distintos departamentos se unen para definir la mejor estrategia de desarrollo y optimización con los medios que tenemos", señalaron.

Relacionado: OFICIAL: Aston Martin emite COMUNICADO sobre el RETIRO de Fernando Alonso

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!