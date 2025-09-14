¿Quién es Steve Nielsen? El encargado de SALVAR la carrera de Colapinto

Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar.

Alpine da un paso firme hacia la estabilidad y la ambición. El asesor ejecutivo Flavio Briatore ha anunciado la llegada de un nuevo integrante al equipo de Fórmula 1, tras una temporada marcada por la salida abrupta de Oliver Oakes en mayo, el equipo de Enstone afronta un nuevo reto organizativo.

En julio, Alpine confirmó la incorporación de Steve Nielsen como director de gestión. Este nuevo miembro será el encargado de coordinar la operativa diaria del equipo, reportando directamente a Briatore.

Briatore explicó que el papel de Nielsen no se limita a una única tarea, sino que abarca la gestión integral del equipo desde la A hasta la Z.

“Conozco a Steve desde hace tiempo, lo acompañué en Renault y sabemos lo que se necesita para encabezar un equipo de F1. Su incorporación es esencial y confiamos en que su primer día, el lunes, marcará un antes y un después, con Monza como escenario del debut”, declaró Briatore.

¿Quién es el nuevo director de Alpine, Steve Nielsen?

Nielsen dejará su puesto de director de operaciones deportivas en F1 para reincorporarse a Enstone, tras haber formado parte del equipo durante los exitosos años con Renault en 2005 y 2006.

Con 61 años, también trabajó bajo las denominaciones de Lotus y Benetton, y acumuló experiencia en equipos históricos como Tyrrell, Honda, Toro Rosso y Arrows.

En enero de 2023, Nielsen asumió el cargo de director deportivo en la FIA, al que renunció tras 11 meses. Ahora tiene la responsabilidad de sacar a Alpine de la última posición, aprovechando los cambios reglamentarios que ofrecen una gran oportunidad para renovar la competitividad del equipo.

A partir de 2026, Alpine dejará de utilizar el motor oficial de Renault y se convertirá en un equipo cliente de Mercedes, lo que supone una transformación significativa para la escudería.

