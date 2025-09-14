Mercedes CONFIRMA a sus pilotos para la temporada 2026

Toto Wolff ha confirmado la alineación de pilotos de Mercedes para la temporada de F1 2026, descartando la posibilidad para uno de ellos.

Con los contratos de George Russell y Kimi Antonelli por concluir a finales de 2025, se generaron especulaciones sobre si Max Verstappen podría incorporarse al equipo el próximo año.

Aunque el campeón ha anunciado que seguirá con Red Bull, el propio Wolff delimitó que Verstappen no formará parte del cuadro en 2026. Se dejó entrever que Mercedes continuará con Russell y Antonelli, aunque aún se desconoce cuándo se realizará el anuncio oficial y la duración de sus respectivos contratos.

Wolff explicó durante el GP holandés: "No esperamos grandes anuncios, ya que hemos decidido seguir con ambos pilotos, por supuesto. Con George, buscamos optimizar el tiempo de viaje y los días de actividades de marketing, aprovechando su experiencia, algo que para nosotros siempre es fundamental."

"No habrá una gran revelación en ese momento. Simplemente se confirmará que el acuerdo ya está firmado", finalizó.

Wolff retiene a Russell y Antonelli para la temporada F1 2026

El impresionante rendimiento de Russell en 2025 hizo surgir preguntas sobre la dilación en la renovación de su contrato, especialmente luego de los comentarios sobre que Mercedes estaba en conversaciones con Verstappen. Durante la tramitación de su contrato para 2026, Russell se mostró sereno y confía en llegar a un acuerdo sin prisas.

Por otro lado, el reciente desempeño de Antonelli ha generado preocupaciones sobre si su ascenso a la F1 fue prematuro, ya que solo ha logrado sumar un punto en los últimos cinco Grandes Premios.

En Zandvoort, el intento del italiano de adelantar a Charles Leclerc terminó en una colisión que obligó a la estrella de Ferrari a retirarse, y Antonelli recibió una penalización de 10 segundos.

Wolff, sin embargo, confía plenamente en el potencial de Antonelli y afirmó: "Al darle la oportunidad le dejamos claro que el primer año sería de aprendizaje, con momentos en los que nos costaría y otros de verdadera brillantez. Estoy 100 por ciento convencido de su evolución a largo plazo, y esto es parte del proceso de aprendizaje."

