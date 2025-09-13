¿Es una señal? Alpine IGNORA a Franco Colapinto en sus PLANES

Alpine ha ignorado a Franco Colapinto en los planes para la próxima temporada 2026 de la Fórmula 1.

Flavio Briatore, asesor del equipo, reveló en una entrevista cuál será el enfoque de la escudería para los próximos meses: "Pierre es un piloto realmente bueno, lo considero uno de los mejores. Lo más importante (para 2026) es construir un coche que rinda y en el que tenga confianza.

"La renovación de Gasly fue fundamental para el equipo, ya que es uno de los mejores pilotos de la parrilla y uno de los pilares del proyecto. Es parte de la familia y quiere ganar con nosotros. Tenemos todo lo necesario para hacerlo bien el año que viene y debemos hacerlo.

"Podemos subir al podio, tenemos potencial para quedar entre los seis primeros e incluso entre los cuatro primeros, si todo sale bien. Claro que no volví para hacer turismo", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

