BOMBAZO: ¡La SORPRESA de Ferrari para el GP de Italia en Monza!

El Gran Premio de Italia ha llegado de nuevo, lo que solo puede significar una cosa: el esperadísimo regreso a la cuna de los tifosi para Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El dúo de Ferrari en F1 vivió un fin de semana complicado en el Gran Premio de los Países Bajos, ya que ninguno logró cruzar la meta. Sin embargo, volver a casa y sentir el cariño de los aficionados más leales del mundo les ayudará a recargar energías.

El GP italiano 2025 marca la primera carrera de Hamilton en este mítico templo de la velocidad, ya que se incorpora a la alineación de la Scuderia. Para celebrar la ocasión, Ferrari ha revelado el nuevo uniforme de F1 que lucirán Hamilton y Leclerc en el circuito de Monza este fin de semana.

La colección Scuderia Ferrari Monza Race Specials está disponible en la tienda F1 aquí y la línea completa de ediciones especiales se puede adquirir en el sitio de nuestro socio Puma.

El diseño especial para Monza no es una sorpresa. El año pasado, Leclerc subió al podio con un kit completamente negro de Ferrari. ¿Pero qué color elegirán este año? ¡La respuesta es azul!

La colección incluye piezas impactantes que resultan el complemento perfecto para destacar entre la multitud de rojos en Monza. Por 45 libras o 1,130 pesos puedes adquirir la gorra de edición especial Monza del equipo Scuderia Ferrari 2025 aquí, o, si prefieres ir a lo grande como lo harán Leclerc y Hamilton este fin de semana, puedes comprar la camiseta azul de edición especial Monza aquí por 77 libras o 1,934.94 pesos.

¿Prefieres algo más discreto? Entonces no te pierdas la edición especial 2025 de las populares Puma Speedcats, disponibles aquí por 110 libras o 2,764 pesos.

Si buscas algo que se ajuste mejor a tu presupuesto, Puma también ofrece la sencilla camiseta azul de Ferrari F1 Monza, disponible aquí por 55 libras o 1,382 pesos.

Pero ser fan de Ferrari no se reduce a lucir la moda en Monza, ¿verdad? Buscas algo que te acompañe durante todas las temporadas, incluso cuando la emoción del Gran Premio italiano se apacigua.

Puma te tiene cubierto con la sudadera con capucha Ferrari HP Monza, disponible aquí por 110 libras o 2,764 pesos en la exclusiva edición Steer Blue.

Quizás algunos fanáticos más tradicionales se resientan ante el cambio a azul en Monza. Si tu pasión es el clásico rojo Ferrari, no te preocupes: la sudadera Puma Monza también está disponible en el emblemático Rosso Corsa, y la tienda F1 ofrece la impresionante chaqueta unisex de edición especial Monza, igualmente en rojo Ferrari, que puedes encontrar aquí.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

