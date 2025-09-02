OFICIAL: ¡Comunicado de Lewis Hamilton sobre el futuro de Ferrari!
OFICIAL: ¡Comunicado de Lewis Hamilton sobre el futuro de Ferrari!
Lewis Hamilton quiere borrar rápidamente de su memoria el fin de semana vivido en el Gran Premio de Holanda en Zandvoort y lanzó un comunicado sobre el futuro de Ferrari.
El piloto británico se salió de pista, al igual que su compañero de equipo Charles Leclerc, lo que le impidió sumar puntos por segundo fin de semana consecutivo. Tras el resultado en Zandvoort, Hamilton se sinceró en redes sociales: "Un resultado como el de hoy es difícil de asimilar, pero hay aspectos positivos en los que centrarme para avanzar.
"Hemos mejorado nuestro enfoque y las modificaciones implementadas marcan un progreso claro. Aunque aún no estamos donde queremos, confío plenamente en que vamos por buen camino.
"A mi extraordinario equipo: daré lo mejor de mí para recuperar los puntos perdidos y mi determinación para luchar por nosotros no flaqueará. Ahora, nos preparamos para Monza, donde nuestros apasionados Tifosi nos esperan. ¡Tengo muchas ganas de verlos allí!", comentó.
Relacionado: Ferrari toca nuevo fondo con Lewis Hamilton: "Peor de lo esperado"
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
URGENTE: ¡Alpine anuncia CONSECUENCIAS tras mensajes de argentinos por Franco Colapinto!
- hace 32 minutos
Aseguran que Red Bull BLOQUEÓ a Checo Pérez de ser CAMPEÓN del mundo
- 1 hour ago
Ferrari se queda SIN ELECCIÓN sobre el futuro de Hamilton
- 2 hours ago
Antonelli justifica el movimiento que ARRUINÓ a Ferrari
- 2 hours ago
La CRISIS de Hamilton arruina el cuento de hadas en Ferrari
- 2 hours ago
INCREÍBLE: ATACAN a Carlos Sainz por el CHOQUE con Liam Lawson
- 2 hours ago
Más leído
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"
- 13 agosto
El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
- 15 agosto