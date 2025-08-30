Ferrari toca nuevo fondo con Lewis Hamilton: "Peor de lo esperado"
Ferrari habría tocado un nuevo fondo tras una decepción más luego de la clasificación al Gran Premio de Países Bajos.
En declaraciones a la prensa presente en Zandvoort, el siete veces campeón del mundo dijo: “Como equipo hicimos un gran trabajo, en FP1 estábamos detrás por 1′′6, en un momento dado la brecha era increíble: nos acercamos un poco, pero la brecha sigue siendo mucho mayor de lo que esperábamos.
"No es la pista ideal, porque el coche ha sido muy difícil de conducir aquí durante todo el fin de semana, pero el séptimo lugar es un resultado sólido. Espero poder progresar mañana tratando de presionar a los que están delante de nosotros. Todos estamos muy unidos, tenemos que seguir concentrados y presionar.
"Para mañana espero en condiciones climáticas mixtas, luego espero que Charles y yo trabajemos en equipo para estar al frente y llevar a casa el mayor botín de puntos posible. Después de algunas reflexiones, definitivamente mejoré mi enfoque para el fin de semana.
"Cambié algunas cosas en la preparación que hicieron que todo fuera mucho más relajante. Como equipo no hemos cambiado nada, mi parte de boxes y yo hemos cambiado algo para acercarnos al menos al otro piloto de Ferrari“, declaró.
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
