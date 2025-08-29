close global

Lewis Hamilton, George Russell, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

George Russell califica de "tonterías" las palabras de Lewis Hamilton

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton, George Russell, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Lewis Hamilton generó una gran controversia en Hungría tras sus comentarios autocríticos sobre su rendimiento, y sus declaraciones continúan dando de qué hablar en Zandvoort. George Russell calificó las palabras de su excompañero de “tonterías”.

Aunque Hamilton es conocido por sus reacciones emotivas al finalizar las sesiones, ese fin de semana, ante la cámara de Sky Sports, mostró su frustración de manera contundente. Explicó que siempre se siente culpable: “Soy inútil, totalmente inútil. El coche está en pole” y llegó incluso a sugerir que el equipo debería considerar cambiar de piloto.

Estas declaraciones causaron un gran revuelo durante la pausa de verano y siguen siendo ampliamente debatidas en Zandvoort. En los Países Bajos, a Russell se le preguntó qué opinaba de los comentarios de su excompañero: “Claro que cuando dice cosas así, habla tonterías.

"En mi opinión, sigue siendo el mejor piloto de todos los tiempos”, afirmó en declaraciones a GPFans. Según Russell, después de abandonar la pista y en menos de diez minutos al enfrentarse con los medios, es normal dejarse llevar por las emociones de un mal día, en contraste con las alegrías de uno bueno.

Recordó que Hamilton ganó una carrera sprint en China a principios de año, demostrando que aún posee gran talento. Asimismo, destacó que la Fórmula 1 es un deporte muy exigente, al tiempo que reconoció que Charles es un piloto excepcional.

Relacionado: Checo Pérez pone EN DUDA a Lewis Hamilton: "Hizo un buen trabajo con un auto dominante"

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

