Advierten de FUERTES DIFERENCIAS entre Leclerc y Hamilton

Una división entre los pilotos estrella Lewis Hamilton y Charles Leclerc podría significar un desastre para Ferrari la próxima temporada.

Según el periodista Paolo Filisetti, de La Gazzetta dello Sport, podrían presentarse aún más dificultades. El técnico italiano de F1 comentó: “Este año, Lewis optó por una estabilidad trasera equivalente a la delantera, en ocasiones apartándose notablemente de la configuración mucho más equilibrada que prefiere su compañero, Charles Leclerc.

"Al inicio de la temporada se daba por sentado que ambos compartirían preferencias, con estilos de conducción centrados en el frente y dejando al acelerador la labor de controlar la parte trasera. Sin embargo, la realidad ha mostrado otra cara.

"Las claras diferencias en las decisiones de Hamilton y Leclerc ponen en riesgo el intercambio de datos en el garaje, ya que resulta complicado interpretar de forma única las exigencias de cada uno.”

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

