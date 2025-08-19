URGENTE: Revelan el PLAN para el retiro de Lewis Hamilton

Un exdirector de equipo ha sacado a la luz un plan para la retirada de Lewis Hamilton de la Fórmula 1 tras una temporada inicial decepcionante en Ferrari.

Comentando la llegada del piloto a Ferrari en una entrevista con Web.de, Steiner analizó el cambio que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que no ha cumplido las expectativas.

Aunque confía en que a sus 40 años Hamilton pueda revertir su situación tras el receso, también dejó entrever que el campeón podría pensar en retirarse en el futuro: "Desde el principio, a Hamilton le costó adaptarse a los nuevos monoplazas de efecto suelo.

"Y en 2026 veremos coches y motores totalmente renovados, por lo que nadie sabe quién dominará en ese entonces. Quizás llegue un momento en que él diga: 'Le daré una última oportunidad, pero si eso tampoco funciona, será el fin'.

"Y, por supuesto, no se retiraría de la noche a la mañana; se aseguraría de que el equipo encuentre un buen reemplazo. Por supuesto, el coche siempre juega un papel importante.

"Pero en Fórmula 1 un piloto de élite debe saber rendir con lo que se le asigna. Si una máquina resulta complicada en algunos aspectos, es responsabilidad del piloto adaptarse, no la del coche. El coche es bueno y no creo que se pueda excusar a Lewis por ello", señaló.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

