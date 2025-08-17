El calendario para la temporada 2026 de F1 ha sorprendido a muchos aficionados Y una de las novedades es que se disputarán dos carreras un sábado. ¿A qué se debe esta decisión?

No es del todo inédito ver carreras de F1 en sábado, pero lo común es que el fin de semana de competición siga un formato sencillo. Los viernes se celebran dos entrenamientos; el sábado se efectúa una sesión de entrenamiento y la clasificación, y el domingo se disputa el Gran Premio.

En los fines de semana con sprint, se realiza un entrenamiento y una clasificación el viernes, seguidos de una carrera sprint y otra sesión de clasificación el sábado, para culminar el evento el domingo. Así, en condiciones normales, el día de la carrera es el domingo, salvo excepciones motivadas por variaciones de temperatura, especialmente fuera de Europa.

En 2026 habrá dos carreras programadas para disputarse un sábado, aunque para algunos países, como en el caso de los neerlandeses, solo una de ellas realmente caerá en ese día. La razón es que el Gran Premio de Las Vegas se celebra en Estados Unidos en la noche del sábado, pero para Europa se produce en la madrugada del domingo.

Por ello, se considera que la carrera se disputa el domingo, al igual que ocurre con las carreras en Australia, Japón y China. En el caso de Las Vegas, el objetivo principal es contar con un horario Prime Time, lo que, en territorio estadounidense, implica las horas vespertinas.

El Gran Premio de Azerbaiyán se celebrará en 2026 en el circuito urbano de Bakú, y en esta ocasión también se disputará un sábado de forma definitiva para los fanáticos en Europa. La decisión se tomó para evitar coincidir con una festividad nacional, lo que habría tenido lugar si se mantuviera la fecha tradicional del domingo. En 2025, la carrera se llevó a cabo en domingo sin mayores inconvenientes.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

