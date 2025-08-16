La PÉSIMA noticia para Checo Pérez con Cadillac en 2026: "No será competitivo"

Dieron a conocer una mala noticia para Sergio Pérez si es que termina fichando por Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

ESPN tuvo una entrevista con Jo Ramírez, reconocido ex mecánico mexicano de F1, quien habló sobre lo que se espera del corredor nacido en Jalisco para el próximo campeonato: "Yo creo que lo vamos a volver a ver en cualquier coche.

"Pero claro, al principio no será un coche competitivo, no sé cuánto tiempo será para que lleguen a ser competitivos o si cambia con otra escudería que sea más competitivo, no lo sé.

"Lo cierto fue que no le dieron demasiado tiempo, lo sacaron, son las reglas de Red Bull", comentó el personaje con paso en McLaren y que coincidió con grandes leyendas como Ayrton Senna.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

