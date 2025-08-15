Han sacado a la luz un multimillonario secreto sobre la salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing en 2024.

Xavi Martos, ex fisio del corredor nacido en Jalisco, dijo lo siguiente sobre lo sucedido con Checo en el programa de Youtube Duralavita: "Todo mundo dice: 'Checo salió mal'.

"Checo demostró que ha sido un gran piloto hasta el final. Demostró que lo que fallaba era el tema de conducir ese coche; lo único que le podía dar la razón era poner a otro piloto en él.

"Aparte, le pagaron dos años de más. Ha salido bien", dijo entre risas al compartir la información.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

