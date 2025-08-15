FUERTES revelaciones sobre el paso de Checo Pérez en McLaren: "Se le subió mucho"
FUERTES revelaciones sobre el paso de Checo Pérez en McLaren: "Se le subió mucho"
Han salido a la luz fuertes revelaciones sobre el complicado paso de Sergio Pérez por McLaren.
Jo Ramírez, reconocido ex mecánico, charló con ESPN sobre lo que sucedió con el corredor mexicano en la escudería de Wolking: "Checo, en pocas palabras, yo creo que se le subió mucho, que de repente ya estaba en un equipo puntero y y se le subió.
"Inclusive el el jefe de McLaren entonces, Martin Whitmarch, él siempre decía que Checo era un diamante que se tenía que pulir, que era un diamante bruto, ¿no? Y pero es que la forma como Checo se comportó con el resto del equipo.
"Le decían ‘tenemos que ir con Marketing, tenemos que hacer una promoción para este patrocinador o para este otro sponsor’ y Checo o no iba o llegaba tarde, era muy difícil.
"Y cuando probaban cosas, Checo a lo mejor no quería probar algo. Tenía era un poco una pelea entre los ingenieros y marketing para hacer lo que querían hacer para desarrollar el coche o para marketing", confesó.
Relacionado: OFICIAL: Christian Horner obtiene su MERECIDO tras arruinar a Checo Pérez
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Sale a la luz un MILLONARIO SECRETO sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull!
- hace 50 minutos
El plazo para conocer el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 1 hour ago
FUERTES revelaciones sobre el paso de Checo Pérez en McLaren: "Se le subió mucho"
- 2 hours ago
Destapan la VERDAD sobre los ataques a Franco Colapinto desde Europa
- 3 hours ago
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- Hoy 15:41
Estos MILLONES le costará a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz
- Hoy 19:05
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto