Han salido a la luz fuertes revelaciones sobre el complicado paso de Sergio Pérez por McLaren.

Jo Ramírez, reconocido ex mecánico, charló con ESPN sobre lo que sucedió con el corredor mexicano en la escudería de Wolking: "Checo, en pocas palabras, yo creo que se le subió mucho, que de repente ya estaba en un equipo puntero y y se le subió.

"Inclusive el el jefe de McLaren entonces, Martin Whitmarch, él siempre decía que Checo era un diamante que se tenía que pulir, que era un diamante bruto, ¿no? Y pero es que la forma como Checo se comportó con el resto del equipo.

"Le decían ‘tenemos que ir con Marketing, tenemos que hacer una promoción para este patrocinador o para este otro sponsor’ y Checo o no iba o llegaba tarde, era muy difícil.

"Y cuando probaban cosas, Checo a lo mejor no quería probar algo. Tenía era un poco una pelea entre los ingenieros y marketing para hacer lo que querían hacer para desarrollar el coche o para marketing", confesó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

