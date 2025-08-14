Christian Horner y Red Bull Racing se han separado oficialmente, según los registros del registro mercantil del Reino Unido. Siendo esta la sentencia final al directivo tras arruinar a Sergio Pérez.

El exdirector del equipo de Fórmula 1 ya había dejado su cargo, siendo Laurent Mekies designado como su sucesor. Además, el jueves se confirmó la desvinculación definitiva de Horner de sus funciones directivas, lo que llevó a que Red Bull actualizara la información en el registro oficial.

El registro muestra una anotación del 14 de agosto en la que se formaliza el despido de Horner el pasado 12 de agosto. Stefan Salzer, antiguo responsable de Recursos Humanos en Red Bull GmbH, se hizo cargo de las funciones directivas en Red Bull Racing y Red Bull Technology a partir del 8 de julio.

Por el momento, aún no se ha designado sustituto para Red Bull Powertrains. Aunque Red Bull todavía no ha anunciado un nuevo nombre para dirigir Red Bull Powertrains, medios húngaros informaron el mes pasado que Ben Hodgkinson, exdirectivo de Mercedes, podría encabezar el proyecto de motores.

Hodgkinson forma parte del equipo de Powertrains desde hace tiempo y ya contribuyó al desarrollo de la poderosa unidad presentada en 2014 por los Silver Arrows.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

