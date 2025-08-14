Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

Cadillac estaría cercano a cerrar un nuevo refuerzo para completar al equipo de Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información del sitio The Race, el equipo estadounidense ya tendría seleccionado a su corredor de reserva: "Así que sí, las posibilidades de ver a Mick Schumacher unirse a Cadillac F1 son reales.

"Sin embargo, The Race ha sabido que el campeón de Fórmula 2 de 2020 probablemente tendría que conformarse con un puesto de piloto reserva y de desarrollo, similar al que ocupó en Mercedes en 2023 y 2024 tras dejar Haas y su puesto en la academia de pilotos de Ferrari.

"Es una situación nada desagradable, ya que Schumacher podría continuar en paralelo su trayectoria en el WEC, un campeonato en el que ha brillado, especialmente con tres podios.

"Pero no sería con Alpine. Al momento de escribir estas líneas, Schumacher parece ser la opción número uno para reemplazar al campeón de F1 de 2009, Jenson Button, en Cadillac Team Jota.

"Eso sería un acuerdo beneficioso para ambas partes. El equipo de F1 de Cadillac podría aprovechar la experiencia adquirida en Mercedes, mientras que Schumacher podría adoptar un "programa dual" más acorde con sus ambiciones", informaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

