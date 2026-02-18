Colapinto Noticias Hoy: Alpine sufre preocupante RETROCESO

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 17 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: URGENTE - Alpine sufre preocupante RETROCESO para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!