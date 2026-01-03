Lewis Hamilton revela su PLAN para volver a ser CAMPEÓN

Lewis Hamilton ha compartido detalles de su rutina de entrenamiento y los desafíos que enfrenta para mantenerse en forma.

Con su cumpleaños 41 a la vuelta de la esquina, el astro británico habló en exclusiva con Men's Health sobre cómo cuida su físico y derribó algunos mitos acerca del entrenamiento en la Fórmula 1.

Hamilton explicó que su entrenamiento no difiere demasiado del de quienes asisten al gimnasio: “Sigo haciendo entrenamientos de alta intensidad y ejercicios con pesas similares a los que cualquiera podría realizar”, comentó.

También destacó la importancia del trabajo de resistencia y el fortalecimiento del cuello, una parte que muchos suelen pasar por alto. El piloto admitió que, al igual que el resto, enfrenta días complicados, especialmente cuando el cansancio se hace presente tras entrenamientos intensos.

Debido a sus numerosos compromisos, no siempre tiene tiempo para ejercitarse diariamente, por lo que la recuperación y el descanso son imprescindibles. Encontrar el equilibrio entre la alimentación, el sueño y la actividad física es uno de sus mayores desafíos.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

