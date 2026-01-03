BOMBAZO: ASEGURAN el RETIRO de Lewis Hamilton

2026 se perfila como la posible última temporada en Fórmula 1 para Lewis Hamilton si el siete veces campeón no logra mejorar sus opciones de conseguir victorias decisivas con Ferrari.

En una entrevista reciente con Krone Sport, el exjefe de equipo de F1, Guenther Steiner, analizó las oportunidades del campeón para reponerse este año. Al preguntársele si creía que Hamilton aún podía cambiar la tendencia en 2026, el exdirector del equipo Haas respondió: “Creo que si Ferrari presenta un buen coche la próxima temporada, todo podría encajar.

"No debemos olvidar que cuenta con un excelente compañero en Charles Leclerc. Aunque este último logró alcanzar el podio en varias ocasiones, tampoco logró ganar carreras. Con este coche, sin embargo, subir al podio ya era un logro considerable.”

"Si las condiciones mejoran y la competición se vuelve más reñida la próxima temporada, Lewis podrá recuperar la motivación. Pero si la situación sigue igual, la siguiente campaña será, sin duda, su última en la Fórmula 1.

"No se va a poner a prueba de esa manera nuevamente. La situación es muy complicada para él, como se nota en cada entrevista. Por ello, esta temporada será decisiva.”

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

