Leyenda de Ferrari EXPLOTA contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Lewis Hamilton y Charles Leclerc han recibido una advertencia contundente tras las decepcionantes actuaciones de Ferrari en la temporada de Fórmula 1 de 2025.

Luca di Montezemolo –quien presidió Ferrari durante la era de Jean Todt y Michael Schumacher– se ha pronunciado recientemente sobre las dificultades del equipo, dejando ver su evidente enfado.

Según el medio italiano il Fatto Quotidiano, a Montezemolo le preocupa el futuro de la escudería, asegurando que la mirada estará puesta en ambos pilotos de cara a la temporada 2026.

"¿La temporada de Ferrari? Solo puedo decir que no tengo palabras y, por ahora, prefiero guardar silencio. Estoy muy enojado y decepcionado, porque después de mi familia, Ferrari es lo más importante en mi vida".

"También me preocupa enormemente lo que nos depara el futuro. Abu Dabi marca el cierre de una temporada larga y exigente, tanto para los pilotos como para todo el equipo".

"En Yas Marina, daremos el máximo hasta el final y, como conjunto, intentaremos rematar el campeonato de manera positiva. La atención estará centrada en Charles Leclerc y Lewis Hamilton", comentó.

Relacionado: URGENTE: Revelan al REEMPLAZO de Lewis Hamilton en Ferrari

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!