URGENTE: Revelan al REEMPLAZO de Lewis Hamilton en Ferrari

Aunque se espera que Lewis Hamilton pueda recuperar parte de su antiguo nivel en 2026 con una Ferrari completamente nueva, el exjefe del equipo Haas, Guenther Steiner, advierte que el tiempo se está acabando. Según él, el sucesor ya está preparado.

En el podcast The Red Flag, Steiner destacó que el novato Oliver Bearman se perfila poco a poco como el sustituto ideal del compatriota en la Scuderia: “Todos sabemos que Hamilton tiene la capacidad para adelantar".

"Además, creo que en 2027 la puerta de Ferrari debería seguir abierta para él. Si Lewis no consigue el éxito que necesita, dudo que continúe, lo que lo convertiría en la opción más obvia para la Scuderia.

“Oliver Bearman empezó rápido este año, aunque cometió algunos errores. En la segunda mitad del campeonato, sin embargo, dejó atrás esos fallos, como si hubiese pulsado un botón,” elogió Steiner al joven piloto.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

