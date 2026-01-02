Lewis Hamilton, DESPRECIADO tras el desastre con Ferrari
Lewis Hamilton, DESPRECIADO tras el desastre con Ferrari
Lewis Hamilton ostenta siete títulos mundiales de Fórmula 1, pero ni siquiera su impresionante currículum le evitó ganarse un nuevo desprecio tras su terrible temporada con Ferrari.
Durante su aparición en el podcast "Backstage Pit Lane" de Sky Sports F1 Germany, el ex piloto Ralf Schumacher compartió cuál sería su combinación soñada en la pista.
El alemán señaló a su hermano, el siete veces campeón Michael Schumacher, junto a Verstappen, dejando a Hamilton fuera de esa ecuación en una conversación en la que, de otro modo, habría sido casi imprescindible su presencia.
"Mi hermano y Max Verstappen. Sería algo muy interesante, ya que ambos son pilotos de una calidad extraordinaria y muy sensatos. Estoy convencido de que formarían una rivalidad muy sana. En cuanto a talento, son de lejos los dos mejores pilotos que he visto desde que empecé a seguir la Fórmula 1", añadió el excompetidor.
Schumacher puntualizó que lo que diferencia a este dúo es su capacidad para rendir bajo presión, ser consistentemente más rápidos que sus compañeros y extraer lo máximo del coche y del equipo.
Relacionado: El MILAGRO que puede evitar el RETIRO de Lewis Hamilton
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Kimi Antonelli confiesa el problema que le tomó MESES solucionar en Mercedes
- hace 44 minutos
Leyenda de Ferrari EXPLOTA contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton
- 1 hour ago
URGENTE: Revelan al REEMPLAZO de Lewis Hamilton en Ferrari
- 1 hour ago
¿Peligra Kimi Antonelli? Mercedes confiesa una ENORME PREOCUPACIÓN
- 1 hour ago
Lewis Hamilton, DESPRECIADO tras el desastre con Ferrari
- 2 hours ago
Checo Noticias Hoy: Nuevo truco de Ferrari; Mensaje secreto de Verstappen; Se vuelve meme
- Hoy 02:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre
SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!
- 25 diciembre