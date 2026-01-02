Lewis Hamilton, DESPRECIADO tras el desastre con Ferrari

Lewis Hamilton ostenta siete títulos mundiales de Fórmula 1, pero ni siquiera su impresionante currículum le evitó ganarse un nuevo desprecio tras su terrible temporada con Ferrari.

Durante su aparición en el podcast "Backstage Pit Lane" de Sky Sports F1 Germany, el ex piloto Ralf Schumacher compartió cuál sería su combinación soñada en la pista.

El alemán señaló a su hermano, el siete veces campeón Michael Schumacher, junto a Verstappen, dejando a Hamilton fuera de esa ecuación en una conversación en la que, de otro modo, habría sido casi imprescindible su presencia.

"Mi hermano y Max Verstappen. Sería algo muy interesante, ya que ambos son pilotos de una calidad extraordinaria y muy sensatos. Estoy convencido de que formarían una rivalidad muy sana. En cuanto a talento, son de lejos los dos mejores pilotos que he visto desde que empecé a seguir la Fórmula 1", añadió el excompetidor.

Schumacher puntualizó que lo que diferencia a este dúo es su capacidad para rendir bajo presión, ser consistentemente más rápidos que sus compañeros y extraer lo máximo del coche y del equipo.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

