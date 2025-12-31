El MILAGRO que puede evitar el RETIRO de Lewis Hamilton
El MILAGRO que puede evitar el RETIRO de Lewis Hamilton
Lewis Hamilton reveló el milagro que espera en la próxima temporada y así evitar que los rumores sobre su retiro.
En una entrevista reciente, el piloto reflexionó sobre sus experiencias vividas con las distintas eras reglamentarias en la F1, explicando lo que aprendió de sus dificultades pasadas: "Ha sido realmente interesante", comentó Hamilton a principios de este mes.
Recordó cómo en 2009, con McLaren, le informaron el primer día que las reglas preveían un 50% menos de carga aerodinámica, por lo que diseñaron el coche en base a ese supuesto: "Llegué en enero y me dijeron: 'ya hemos cumplido nuestros objetivos', y yo me quedé pensando, '¿es normal eso?'.
"Luego, en la primera prueba, no había nada de carga aerodinámica y estábamos muy lejos de lo esperado. Esa experiencia me enseñó muchísimo. Y 2017 fue genial, con un coche más grande y ancho. Se notaba más fuerza y la carga aerodinámica era notable.
"Realmente fue una experiencia sobresaliente. Esta generación ha sido, probablemente, la peor. Ruego que la próxima no supere esas dificultades", concluyó.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
