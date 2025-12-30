¿Quién es más rico entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton?

¿Quién tiene más dinero entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso? La respuesta está cada vez más cerca.

Muchos pilotos han sabido transformar su éxito en pista en una impresionante fortuna. GC Sports ha elaborado una lista con los cinco pilotos de Fórmula 1 más adinerados, y sorprendentemente, el tetracampeón Max Verstappen no figura en ella.

Niki Lauda ocupa el quinto puesto. Con tres campeonatos mundiales, dejó una huella imborrable en la Fórmula 1 y colaboró en sus últimos años en el ascenso de Mercedes. El fallecido piloto tenía un patrimonio neto valorado en 172 millones de euros.

Kimi Räikkönen se sitúa en la cuarta posición. El “Iceman” colgó su casco en la F1 a finales de 2021 y hoy se le ve compitiendo en karting junto a su hijo Robin. A lo largo de su carrera, que inició en Sauber, pasó por McLaren, Ferrari, Lotus, regresó a Ferrari y finalizó en Alfa Romeo, acumulando un patrimonio neto de 216 millones de euros.

El experimentado Fernando Alonso se ubica en el tercer lugar. Este piloto español, con dos títulos mundiales y el récord de participaciones, debutó en 2001 y ha defendido colores en equipos como Minardi, McLaren, Renault, Ferrari y Aston Martin. Durante su dilatada carrera, ha amasado un patrimonio neto que se estima en 224 millones de euros.

Lewis Hamilton ocupa el segundo puesto y es, sin duda, uno de los pilotos más laureados de la historia. Con siete campeonatos mundiales –igualando a Michael Schumacher– se ubica entre los pilotos más ricos de la F1. En 2025, tras doce años en Mercedes, Hamilton se unió a Ferrari, y su patrimonio neto se calcula en torno a los 258 millones de euros.

Michael Schumacher se mantiene como el número uno indiscutible. El piloto alemán dominó la Fórmula 1 durante los años noventa y principios de los 2000, llevando a Ferrari a la cima tras haber ganado dos campeonatos con Benetton. Aunque su situación médica es muy reservada, sigue contando con una ferviente afición. Su patrimonio se estima en 671 millones de euros, el mayor de todos en la historia de la F1.

Relacionado: La VERDADERA POSTURA de Ferrari con las "actitudes" de Lewis Hamilton

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!