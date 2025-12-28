La VERDADERA POSTURA de Ferrari con las "actitudes" de Lewis Hamilton

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, ha defendido las declaraciones negativas de Lewis Hamilton a lo largo de la temporada 2025.

Vasseur se ha mostrado en firme defensa de su piloto en los medios, subrayando que la actitud de Hamilton es completamente distinta tras bastidores: "Respeto a cabalidad la postura de los pilotos cuando adoptan ese comportamiento, pero para mí es fundamental contar con alguien que colabore activamente con el equipo.

"Es muchísimo mejor que un piloto evite hablar en la cabina de prensa televisiva y que, en su lugar, se concentre en la sesión de análisis, dialogando con los ingenieros y buscando soluciones. Esa actitud la mantuvo Lewis incluso en los momentos difíciles del final de temporada, inyectando una energía positiva al conjunto.

"Siendo sincero, y habiendo pasado por situaciones similares, sé lo agotador que resulta cuando, tras una carrera complicada, se inunda al piloto de preguntas mientras baja al muro de boxes. En esos momentos, a veces simplemente no quiero extenderme en las respuestas", apuntó.

Relacionado: Revelado el ENORME impacto psicológico de Abu Dhabi 2021 en Lewis Hamilton

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!